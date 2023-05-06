Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan market işletmecisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi Kavaklıdere Caddesi numara 77 önünde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanına yakın bir noktada iki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi Şahan Özmen (45), kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı durumdaki Özmen, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özmen, hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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