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Yaşam Kavgayı ayırıyordu yüzünden bıçaklandı
Yaşam

Kavgayı ayırıyordu yüzünden bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 21:10:00 -
Kavgayı ayırıyordu yüzünden bıçaklandı

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 65 yaşındaki adan yüzünden bıçaklandı.

Elazığ’da kavga eden grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki berber, yüzünden bıçaklandı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi minibüsten inen bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple kendi aralarında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olay sonrası cadde üzerinde berber olan 65 yaşındaki C.B., grubu ayırmaya çalıştı. Olay ile ilgisi olmayan C.B., grup içinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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