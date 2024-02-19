Kavgayı ayırırken öldürüldü!

Bir eğlence mekânında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Fevzi Nacak, bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir Tire’deki bir eğlence merkezine giden C.Ö. ile T.A. arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak (37), bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan ve aşırı kan kaybeden Nacak, kurtarılamadı. C.Ö. ile T.A. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Nacak’ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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