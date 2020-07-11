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Aktüel

Kavgayı ayırdıktan sonra kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:17:13 -
Kavgayı ayırdıktan sonra kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde muhtarlık yapan bir kişi, kavga eden iki kişiyi ayırıp sakinleştirdikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Müşküle Mahallesi'nin muhtarı İsmail Çalık (58), meydanda kavgaya tutuşan iki kişiyi ayırdıktan sonra fenalaştı.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çalık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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