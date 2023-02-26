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Medya Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı
Medya

Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı

Sözcü’nün internet sitesinden servis ettiği gören Uğur Dündar şok oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 13:52:00 - 2023-02-26 13:54:40
Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı

Tv100'de sunuculuğunu Uğur Dündar’ın yaptığı “Haftanın Panoraması” programında dün akşam Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuk olarak ağırlandı.

Programda 6’lı masayla ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu’yla ilgili haber yapan Sözcü gazetesinin “Haftanın Panoraması” programından “Bir televizyon programı” diyerek bahsetmesine Gazeteci Uğur Dündar tepki gösterdi.

Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıldır başarısına katkıda bulunduğu Sözcü gazetesine “‘Haftanın Panoraması’nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından haber yapıyor ama ‘Bir televizyon programı!’ diyerek alıntılıyor. Ne diyeyim? Bir yaşıma daha girdim!” sözleriyle tepki gösterdi.

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