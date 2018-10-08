THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kavgada silahı tutukluk yapınca kaçtı

Zonguldak'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının park edildiği alana otomobilini park eden sürücü ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkan sürücü, bir el ateş ettikten sonra silahı tutukluk yapınca kaçtı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
Kavgada silahı tutukluk yapınca kaçtı

Olay, saat 13.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının park edildiği noktaya ismi öğrenilemeyen sürücü kendi aracını park etti. Servis sürücüsü ve firma yetkilileri, araç sürücüsünden aracını başka yere bırakmasını istedi. Çıkan tartışma sonrası araç sürücüsü belindeki tabancayı çıkararak bir el yere ateş etti. Tartıştığı kişilerden Refik G.'ye doğrulttuğu silahı tutukluk yapan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Firma çalışanları kaçan sürücünün aracının ön canıma vurarak zarar verdi.

Polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Servis şoförü ve firma çalışanları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
  1. Zonguldak
  2. Park kavgası
  3. silahı tutukluk yaptı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı haftada
    1. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı..
    2. Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5..
    3. Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında..
    4. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    5. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    6. Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı
    7. ABD'den flaş açıklama: Rusya'nın..
    8. FB-Başakşehir maçı tekrarlanacak mı?
    9. Türkiye ile Rusya mutabakata varmıştı!..
    10. Adıyaman’da otomobil diğer otomobilin..
    11. Şizofreni nedir?
    12. Avrupa'nın en pahalı ülkeleri..
    13. 2018 KYK kredi ve burs başvuruları..
    14. Esenyurt'ta kovalamaca kazayla sona erdi
    15. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    16. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    17. Sınır kapılarında 'rüşvet' operasyonu!..
    18. Ticaret Bakanlığı 114 firmadan savunma..
    19. Servis şoförleri aracına almadı, 1..
    20. Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı!..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Burs veren vakıflar 2018
    Burs veren vakıflar 2018

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!