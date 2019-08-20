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Kavgada kurşunların isabet ettiği biri çocuk iki kişinin ölümü

Erdek sahilinde bir eğlence yerindeki kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği biri çocuk iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

20 Ağustos 2019 Salı 11:24
Kavgada kurşunların isabet ettiği biri çocuk iki kişinin ölümü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde biri çocuk iki kişinin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından gözaltına alınan E.T, O.A. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Erdek ilçesi sahilindeki Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta, yazlık bir eğlence mekanında çalışan E.S. ile müşterilerden E.T. arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan E.T, bir süre sonra taksi ile geri dönüp pompalı tüfekle E.S'ye doğru ateş etmişti.

Çıkan kavgada, kurşunların isabet etmesi sonucu eğlence mekanında bulunan Mehmet Solaklar (46) ile Selin Cebeci (9) ağır yaralanmıştı.

Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Solaklar ve Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Selin Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

E.T. ve onu taksiyle eğlence yerine getiren K.K'nin yanı sıra kavgaya karıştığı iddia edilen O.A. gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:24
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. gözaltı
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