Kavgada düşüp başını betona çarpan emekli doktor, 6 gün sonra öldü Kiracısı ile birikmiş borcu yüzünden aralarında çıkan kavgada düşüp, başını beton zemine çarparak, ağır yaralanan emekli doktor Hüseyin Mutlu, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kiracısı Cihan Ortaca (58) ile birikmiş borcu yüzünden aralarında çıkan kavgada düşüp, başını beton zemine çarparak, ağır yaralanan emekli doktor Hüseyin Mutlu (67), tedavi gördüğü hastanede, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.



Evli ve 2 çocuk babası olan emekli genel cerrahi uzmanı Hüseyin Mutlu, 24 Haziran'da, Yenicamii Mahallesi Gün Sokak'taki dükkanını kiraya verdiği Cihan Ortaca'dan, biriken kira borcunu istedi. Ortaca'nın kızının kuaför olarak işlettiği öne sürülen dükkanın kira borcu nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada düşüp, başını beton zemine çarpan Mutlu, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım servisine alındı. Polis, olay sonrası Cihan Ortaca'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca 2 gün sonra adliyeye sevk edilen Ortaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür tedavi gören Hüseyin Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.



Hüseyin Mutlu'nun cenazesinin, memleketi Antalya'nın Kaş ilçesine götürülüp, yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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