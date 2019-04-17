Kavgada bıçaklanan genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi'nde 14 Nisan'da iki grup arasına küfretme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'de 14 Nisan'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi'nde 14 Nisan'da iki grup arasına küfretme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucu H.Y.A. (18), üzerinde taşıdığı bıçakla Nahit Katıoğlu'nu (27) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Katıoğlu, kaldırıldığıYunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Nahit Katıoğlu'nun, memleketi İzmit'te toprağa verildiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli H.Y.A'nın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.