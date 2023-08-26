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Yaşam Kavgada attığı tokat 19 yaşındaki genci canından etti! Kahreden anlar kameraya yansıdı
Yaşam

Kavgada attığı tokat 19 yaşındaki genci canından etti! Kahreden anlar kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 19:34:00 - 2023-08-26 19:44:22

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda çıkan kavgada aldığı tokat darbesiyle yere yığılan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gençlerin ölümle sonuçlanan kavgası kameralara yansırken saldırganlar gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Bu olay nedeniyle 2 taraf barışmak için bir araya geldi. Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u buluşmaya çağırdı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, “sizi tokatlarım” deyince Emircan A. (16), Şakun’a “sen kim oluyorsun” diyerek üstüne yürüdü. Bunun üzerine çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi.

Darp esnasında Emircan A., Şakun’un kafasına sert bir şekilde tokat attı.

Başından tokatlanıp hayatını kaybetti

Şakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gencin bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganları yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

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