Kavga yeniden patladı! Ertuğrul Özkök Emin Çölaşan'ı böyle hedef aldı

Ertuğrul Özkök, NR1 Türk canlı yayınında İlknur Yılmaz’ın sunduğu "Sözün Sözü" programında konuştu. Özkök, Hürriyet'ten kovduğu Emin Çölaşan'ı hedef aldı.

28 Şubat darbesinin medya ayağı olarak Hürrriyet'te Çölaşan ile beraber çalıştıkları yılları anlatan Özkök, "Onun gazetecilik anlayışıyla ben aynı dönemde aynı Hürriyet’te olmayı istemezdim. Ama onun Hürriyet’te kalması için çok uğraştım." dedi.

Kendi kovulmamak için kovmuş!

Çölaşan'ı nasıl kovduğunu da anlatan Özkök, "Sonunda onun işine son vermek de bana düştü. Çünkü patron 'ya sen onu git işten çıkar, ya da sen git' dedi bana." ifadelerini kullandı.

Çölaşan'ın Hürriyet'e bedelinin ağır olduğunu anlatan Özkök, şöyle devam etti:

Aydın Bey haklıydı. Emin bize çok pahalıya patladı. Emin’le bizim dokumuz hiçbir zaman uyuşmadı. Okunan bir yazardı Emin. Benden çok daha fazla okunan bir yazardı. Öyle bir kıskançlığım falan da yok. Ama ben o gazetecilik anlayışına karşıyım.