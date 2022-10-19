Kavga büyüyor! Mansur Yavaş'ın prensinden İyi Parti'ye şok suçlama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen eski İyi Parti İlçe Başkanı Fazıl Köremezli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “hiçbir siyasi parti ile gönül bağım kalmamıştır” dedi.

Köremezli, “Genel Merkezde 3,5 yalakanın ahbap çavuş ilişkisi ile yaptıkları haksızlıklara ve yanlışlara göz yumamazdım. Yapılan haksızlıklara göz yumanlar ile birlikte yol yürüyemezdim” diyerek eleştirilerini sıraladı.

Fazıl Körtemezli’nin açıklaması şöyle;

“Hiçbir siyasi parti ile gönül bağım kalmamıştır"

"Kurucu ilçe başkanlığını ve Belediye Başkan adaylığını yaptığım İYİ Parti ile yollarımı ayırdım. Halkımıza hizmet etmek için çok mücadele verdim.

Hiç bir zaman şahsi bir menfaat elde etmek için değil, Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele ettim. Bu nedenle şahsi menfaati için uğraşanlar beni hiç bir zaman sevmedi. Onurum ve Şerefim ile siyaset yapmak istedim ama maalesef o noktadan uzaklaşıldığını gördüm.

Genel Merkezde 3,5 yalakanın ahbap çavuş ilişkisi ile yaptıkları haksızlıklara ve yanlışlara göz yumamazdım. Yapılan haksızlıklara göz yumanlar ile birlikte yol yürüyemezdim. 14 yaşından itibaren siyasi yapılar içinde birçok görevde bulundum.

Bu güne kadar bir çok yerde adaylıklarım oldu. Bu süreçlerde yanımda olan dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler, Şahsıma hakkını helal etmeyenler olabilir, canları sağolsun. Benim hakkım varsa eğer herkese helal olsun.

Her daim hayırlısına inandım, hayırlısı olsun inşallah. Memleketim ve milletim adına elimden geldiğince, gücüm yettiğince başka platformlarda hizmet edeceğim."

Bu açıklamanın ardından İyi Parti yönetiminden ve Mansur Yavaş’tan gelecek açıklamalar merak ediliyor.