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Gündem Kavga büyüyor! Mansur Yavaş'ın prensinden İyi Parti'ye şok suçlama
Gündem

Kavga büyüyor! Mansur Yavaş'ın prensinden İyi Parti'ye şok suçlama

Meral Akşener'in idaresindeki İyi Parti ile yollarını ayıran ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi eski İyi Parti İlçe Başkanı Fazıl Köremezli’den şok açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 12:10:00 -
Kavga büyüyor! Mansur Yavaş'ın prensinden İyi Parti'ye şok suçlama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen eski İyi Parti İlçe Başkanı Fazıl Köremezli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “hiçbir siyasi parti ile gönül bağım kalmamıştır” dedi.

Köremezli, “Genel Merkezde 3,5 yalakanın ahbap çavuş ilişkisi ile yaptıkları haksızlıklara ve yanlışlara göz yumamazdım. Yapılan haksızlıklara göz yumanlar ile birlikte yol yürüyemezdim” diyerek eleştirilerini sıraladı.
Fazıl Körtemezli’nin açıklaması şöyle;

“Hiçbir siyasi parti ile gönül bağım kalmamıştır"

"Kurucu ilçe başkanlığını ve Belediye Başkan adaylığını yaptığım İYİ Parti ile yollarımı ayırdım. Halkımıza hizmet etmek için çok mücadele verdim.

Hiç bir zaman şahsi bir menfaat elde etmek için değil, Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele ettim. Bu nedenle şahsi menfaati için uğraşanlar beni hiç bir zaman sevmedi. Onurum ve Şerefim ile siyaset yapmak istedim ama maalesef o noktadan uzaklaşıldığını gördüm.

Genel Merkezde 3,5 yalakanın ahbap çavuş ilişkisi ile yaptıkları haksızlıklara ve yanlışlara göz yumamazdım. Yapılan haksızlıklara göz yumanlar ile birlikte yol yürüyemezdim. 14 yaşından itibaren siyasi yapılar içinde birçok görevde bulundum.

Bu güne kadar bir çok yerde adaylıklarım oldu. Bu süreçlerde yanımda olan dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler, Şahsıma hakkını helal etmeyenler olabilir, canları sağolsun. Benim hakkım varsa eğer herkese helal olsun.

Her daim hayırlısına inandım, hayırlısı olsun inşallah. Memleketim ve milletim adına elimden geldiğince, gücüm yettiğince başka platformlarda hizmet edeceğim."

Bu açıklamanın ardından İyi Parti yönetiminden ve Mansur Yavaş’tan gelecek açıklamalar merak ediliyor.

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Yorumlar

aday gösterme bilek güreşi

Cumhurbaşkanı aday göstermede chp ve İP arasındaki bilek güreşinde şimdi bakalım millet ittifakında bilek güreşini kim kazanacak ya kemal kılıçtaroğlu aday olacak İP in oyları chp ye kayacak yada İPin meral akşenerin istediği olacak kılıçtaroğlundan başkası aday olacak yani meral akşener mansur yavaş veya ekrem imamoğlu olacak chp nin oyları İP e kayacak kısacası bu bilek güreşi ya İP e yarayıp chp yi bitirecek ya chp ye yarayıp İP i bitirecek
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