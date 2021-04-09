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Ekonomi Kavcıoğlu, maliye bakanlarına seslendi
Ekonomi

Kavcıoğlu, maliye bakanlarına seslendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çevrim içi düzenlenen G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:46:00 -
Kavcıoğlu, maliye bakanlarına seslendi

Kavcıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: “Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik. Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı’ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.”

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