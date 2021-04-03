Kavanozda hızlı kahvaltı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı bal, 3/4 su bardağı süt, 1/2 çay kaşığı tarçın

Üzeri için; 3 tane çiğ badem, 4 tane ceviz içi, 1/2 tane orta boy muz, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendesi

Kavanozda hızlı kahvaltı nasıl hazırlanır?

Bir kavanozun içine yulaf koyun. Daha sonra üzerine sütü ekleyin. Bunun ardından tarçın ve balı ilave ederek güzelce karıştırmaya başlayın. Daha sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatıp bir gece dolapta bekletmeniz gerekir. Muzun kabuklarını soyup dilimleyin. Ceviz ve bademleri büyük parçalar halinde kırmanız gerekir. Dolapta beklemiş ve yumuşamış yulafları muz, Hindistan cevizi rendesi, kırdığınız badem ve cevizlerle karıştırın.

Hızlı kahvaltınız hazır hale geldi. Afiyet olsun…

İsteğe bağlı olarak hazırladığınız yulafın bir kısmını tüketebilirsiniz. Bal ve tarçın miktarını arttırıp başka taze ya da kuru meyveleri kullanabilirsiniz. Süt yerine badem sütü gibi daha farklı sütler de kullanabilirsiniz.