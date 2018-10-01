0553 313 94 23

Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları

Kadınların muzdarip olduğu konulardan bir tanesi de sıkışan kavanoz kapaklarını açmak. Peki, sıkışan kavanoz kapağını açmak için hangi yöntemleri kullanmak gerekir?

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:31
Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları

Lastik bulaşık eldiveni takarak veya streç film ile tutarak kapağı açmayı deneyin. Böylece kapağı elinizden kaymadan kolayca kavrarsınız, genellikle kapak açılır.

Daha inatçı durumlarda ise tahta bir kaşıkla kapağın kenarlarına vurun ya da kavanozu ters çevirip kapağını sertçe mutfak tezgahına vurduktan sonra sıkışan kapağı açmayı deneyin.

Bir kaseye biraz sıcak su koyun, kavanozu ters çevirip kapağı 30 saniye suda bekletin. Metal camdan daha hızlı genleşeceği için kapak kolayca açılacaktır. Kapak sıcak olacağı için bir havlu ile tutarak açmayı unutmayın.

Son çare olarak da bıçak, çatal veya eski tip açacak yardımıyla kavanoz kapağını geçtiği dişlilerden kurtarın. Böylece sıkışan havayı alır ve kapağı kolayca açabilirsiniz.

Bu yöntemlerden birisi mutlaka işinize yarayacaktır. Reçel, bal, pekmez gibi şekerli gıdalar kapağa yapışabilir. Sonradan kapağı açarken sorun oluşturmaması için yapışkan gıdalarda kavanozun ağzına streç film geçirip kapağı öyle kapatın.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Izgara temizliğinin püf noktaları
    1. Izgara temizliğinin püf noktaları
    2. Fransa'dan 'Mevlüt Çavuşoğlu-Le Drian..
    3. Antalya'da korku dolu anlar! Otel..
    4. Yer elmasının faydaları saymakla..
    5. Donald Trump, 1,2 trilyon dolarlık..
    6. Edirne'de turistlere verilen çorbanın..
    7. Eş kavramından ne anlamalıyız?
    8. Galatasaray'a dev maç öncesi..
    9. Fırında yoğurt nasıl yapılır?
    10. "2 milyar dolar önerdim, Trump'ın..
    11. Düzce'de yıldırım düşen ev..
    12. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    13. IMF Başkanından ticaret savaşı uyarısı!
    14. Yeşillikleri uzun süre bozulmadan..
    15. İran duyurdu: Bu bir başlangıçtı,..
    16. Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları
    17. Saç kurutma makinesinin temizliği..
    18. Yemekten sonra neden uykumuz gelir?
    19. Galatasaray'a müjdeli haber!..
    20. Maradona, Messi'ye çağrı yaptı: Bırak..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike