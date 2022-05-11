Kavala ve avanesinin tutukluluğu hukuki Kavala’nın fonladığı sapkın dernekler de soruşturulsun!

Oğuzhan Gültekin Ankara

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarının finansörü olarak yargılandığı davada ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala’nın ardından sıra fonladığı vakıf ve derneklere geldi.

Türk sivil toplum kuruluşları bu sapkın vakıf ve derneklerin de bir an önce soruşturulması çağrısı yaptı. Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, sapkın LGBT derneklerinin para kaynaklarından biri olarak öne çıkan Osman Kavala’nın üyesi olduğu ‘Açık Toplum Vakfı’nın, sapkınlara 1 milyon 384 bin TL para aktardığına dikkat çekerek “Bu sadece herkesin bildiği bir rakam. Ülkemizi yönetenler, neslimizi ifsat eden bu tür dernek ve vakıflara kaynak aktaran diğer kişi, kurum ve kuruluşları denetlemeli, yaptırım ve cezai müeyyideler uygulamalıdır. Kaynak aktarmak suç ise, kaynak aktarılan LGBT’li dernek ve vakıflara yönelik de müeyyideler uygulanması gerekiyor. LGBT üyesi olmak, onu desteklemek ahlaksızlıktır. İdareciler yapacakları bir düzenleme ile bu ahlaksızlığın önüne geçmelidir” dedi.

LGBT’li tüm dernek ve vakıflar kapatılsın

Gül şöyle devam etti; “Mil Diyanet-Sen olarak bunları sadece konuşmakla kalmadık, bu kötülüğün düzelmesi ve LGBT’li dernek ve vakıfların kapatılması için elimizle dilekçede verdik. Artık yeter! Ülkemizin yöneticilerinin görevi sadece bunları konuşmak değil, aziz milletimizin tertemiz neslini ifsat eden LGBT’li tüm dernek ve vakıfları kapatmaktır. Çıkarılmasını teklif ettiğimiz ‘Manevi ve Ahlâki Kalkınma Yasası’ ile toplumu ifsat eden LGBT dernekleri ve benzeri tüm örgütlerin faaliyetleri yasaklanmalı, tertemiz neslimizin ifsat edilmesinin önüne geçilmelidir.”