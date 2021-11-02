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Gündem Kavala, mavala doymuyor
Gündem

Kavala, mavala doymuyor

Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Osman Kavala, tutukluluğunun 4. yılında duygu sömürüsü kokan bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:07:00 -
Kavala, mavala doymuyor

Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Osman Kavala, tutukluluğunun 4. yılında duygu sömürüsü kokan bir açıklama yaptı. Tutukluluğunun 4. yılının pazartesi günü tamamlandığını hatırlatıp, "Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir" diyen George Soros’un has elemanı, adil yargılanmadığını iddia etti. Kavala mesajında ayrıca, "Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılım tamamlandı. Bu süre içinde, sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkânımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi" herzelerini yumurtlamaktan da çekinmedi.

 

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