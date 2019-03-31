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Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!

Karanlık Oda Tv Yazarı Nazif Ay'ın; Peygamberimiz (SAV) ile Halid bin Velid (r.a)'ya hakaretler ederek, İslami değerleri ahlaksızca kötülediği yazısına, Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'dan sert tepki geldi. Kavaklı; "Söz konusu İslam olunca, namuzsuzca saldırıyorlar" dedi.

31 Mart 2019 Pazar 01:34

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Odatv Yazarı Nazif Ay, köşesinde 'Cihad' kavramını gündeme getirmiş ve skandal ifadeler kullanarak, İslami değerler ile Müslümanları hedef almıştı. Ay, 15 Temmuz hain darbe girişimi için '15 Temmuz vak'ayı meçhulesi' ifadelerini kullanarak; "Cihat, yoğun tartışma ve itirazlar olması nedeniyle Din dersi müfredatına 'Başlıca ibadetler' başlığıyla sokulamayan ama yine de geniş olarak ve milli mücadele ile İstiklâl harbine dair atıf yapılmadığı halde, zemininin hazırlanmasında tüm İslamcı yapıların olduğu 15 Temmuz vak'ayı meçhulesinin propagandası yapılıp din derslerine sokuşturulan radikal söylemdir" demişti.

Ay, Cihad için "Gaddarlık" dedi

Cihad'ı bir 'gaddarlık' olarak değerlendiren Ay; "Cihad denen mücadele, İslamcıların kanlı mukatelesi, yani insanların birbirini öldürmesi demek olan ve sözlükteki diğer anlamlarını boğan gaddarlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Nazif Ay'ın skandal yazısı bunlarla da sınırlı değildi. Köşesinde, İslami değerlere ilişkin çirkin söylemlerde bulunmaktan çekinmeyen sözde yazar, haddini daha da aşarak Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e ve O'nun 'Allah'ın kılıcı' diyerek övdüğü Halid bin Velid (r.a)'ya da hakaretler ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muhammmed peygambere savaşması gerektiğiyle ilgili ayetler inerken konjonktürel sürecin takip edildiğini görmekteyiz. İlkin, haksızlıklara, saldırılara ve ihanetlere karşı nefsi müdafaayken birçok şarta bağlıydı. Hatta ayetlerdeki 'Öldür!' gibi ifadeler her zaman ölümü ifade etmiyordu. 'Sınırı aşan isteklerinizi dizginleyin, kendinizi düzeltin' anlamında 'Nefislerinizi öldürün (Faktulû enfüseküm)' deniliyordu aslında. Ama sonraları İslami cinayetin adı, terörün unsuru ve ganimet peşinde maddiyat edinmenin yolu oluverdi. 'Allah’ın kılıcı' diye lakap takılan ünlü İslam savaşçısı Halid bin Velid bile cihadı kadın avcılığına dönüştürmüştü. Ayrıca Müslüman olmayanlardan cizye adındaki vergiyi alabilmek amacıyla insanları İslam’a dahil etmemeye çabalamak ve zengin olma adına diğer inanç sahipleriyle mütemadiyen cebelleşmek müslümanların ana gayesini teşkil etmişti.

Sözlükte, çalışmak ve çabalamak anlamına gelen Cihat kelimesi, İslamcılığın genel kabullerde; 'savaşmak, canilik, manyakça saldırı' şeklinde anlaşılmakta ve dış güçlerin piyonlarınca kabul edilen bu anlamıyla uygulanmaktadır. Belli tarih aralıklarında Kur'an'daki Cihat ile ilgili ayetler ve konuya ilişkin hadis külliyatından derlenen Peygamber sözleri kaynak gösterilerek 'Terörist İslam' algısının teyidi sağlanmaktadır"

Nazif Ay bu skandal ifadelerinin şikayeti üzerine mahkemeye çıkmış ancak mahkeme tarafından 'ifade özgürlüğü' gerekçe gösterilerek beraat etmişti.

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Nazif Ay'ın yazısına sert tepki gösterirken, onun hakkında beraat kararı veren mahkeme için de; "Türkiye'de İslam konusunda namussuzluk yapan herkes, ifade özgürlüğü gerekçesi ile kurtarılıyor. Bunların yarısını dinsiz, imansızlar yapıyor. Yarısını da bu Fetullahçı denilen alçaklar kurtarıyor. Onlarda hala tamamen temizlenmiş değiller" dedi.

Halid Bin Velid (r.a) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kavaklı; "O bir İslam kahramınıdır. Bir Peygamber aşığıdır. Bundan dolayı bunlar ona iftira atıyorlar. O kahramanı kötülemek için ellerinden gelen namussuzluğu yapıyorlar" dedi.

Kavaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar Cihad'ı da bilmiyorlar, Cihad'ın C'sini de bilmiyorlar. Koyu bir Din düşmanı oldukları için, İslam'ı çağrıştıran herşeye düşman oldukları için, anlamsızca konuşuyorlar.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 01:34
  1. Nazif Ay
  2. Odatv Yazarı Nazif Ay
  3. Cihad

YORUM YAZ

  • Mahmut OzMahmut Oz30 dk önce
    Cibilliyetlerinin geregini yapiyorlar. Namussuz adam bozuntularindan ,namuslu davranmasini beklemek abesle istigal degilmi?

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