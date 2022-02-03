Kavakbaşı Belediyesi akaryakıt satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kavakbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan akaryakıt alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günler içerisinde yüklenici teslimi peyderpey olarak gerçekleştirecek. Teslim tarihleri Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günler içerisinde yüklenici teslimini İdarenin akaryakıt aldıkça kestiği fişlerle peyderpey olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAVAKBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

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