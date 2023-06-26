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Siyaset Katranı kaynatsan olmaz şeker... Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva edecek SADAT çıkışı
Siyaset

Katranı kaynatsan olmaz şeker... Kılıçdaroğlu'nu rezil rüsva edecek SADAT çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-06-26 13:22:00 - 2023-06-26 15:58:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Darbeci Wagner'in benzeri Türkiye'deki SADAT'tır" açıklamasına tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, verdiği örneklerle CHP liderini yerin dibine soktu!..

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna savaşında yaşananları gerekçe göstererek Rus hükümetine savaş açtı, darbe çağrısı yaptı. Kısa süren isyanın ardından Wagner, "Kan dökülmesini engellemek için" geri çekildiklerini belirterek gerilimi sonlandırdı.

Yaşananlardan kendisine pay çıkarmak için yine yalan siyasetine sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ı Wagner'e benzetti. Bu rezil açıklamaya tepki yağarken, bir eleştiri de Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan geldi.

Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde konuşan Karahasanoğlu, SADAT'ın Wagner ile alakası olmadığını, esas darbeci ve vesayetçinin kemalistler olduğunu somut örneklerle anlattı.

Karahasanoğlu şöyle konuştu:

"Biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık, sandıktan çıkmakla olmaz, yüzde 99 bile alsanız iktidar olamazsanız, ancak bizim söylediğimiz ilkeler çerçevesinde ilkelerinizi devam ettirebilirsiniz" diyen kemalist, zorba bir kafa var. CHP şimdi kalkmış, "Wagner'in benzeri SADAT'tır" diyor. Yine CHP, 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı anayasanın virgülüne dokundurtmamak için çırpınıyor.
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Erbakan hoca sandıktan çıktı, 28 Şubat'ta darbeyle indirdiler, CHP bunu destekledi. "Erbakan cumhuriyetle kavga ediyor, askerlerimizin hassasiyetleri doğrudur" dediler.

Yıllar sonra 28 Şubat darbecileri yargılanmaya başlandıktan sonra, "Yaşlı komutanlarımızdan intikam alıyorlar" dediler.

Şimdi, "Wagner'in Türkiye'deki benzeri SADAT" diyorlar... SADAT kaç tane darbe yapmış Türkiye'de? Bırak merkezi yönetimi, bir derneğin başkanını bile değiştirebilmiş mi?

Murat Alan da şunları söyledi:

Bunların (CHP) desteklediği adamlar gece yarısı bir bildiri yayınlıyor ve devlete parmak sallıyor (emekli amirallerin mondros bildirisi), SADAT'ın bir derneği var, gece yarısı bildiri yayınlayıp muhalefete parmak salladığını gördünüz mü? Aksine ana muhalefet lideri, SADAT'a baskına gidiyor.

Karahasanoğlu ise sözlerine şöyle devam etti:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu benzetmeleri, CHP'nin zihniyetini ele veriyor. "Katranı kaynatsan da olmaz şeker" diye bir atasözümüz var. CHP yine aynı kodlara dönmüş durumda.

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Yorumlar

resat

sizi iktidar yapan ,yada sizi seçim kazanmadan iktidarda tutan ,modern ve post modern darbeleri ve darbecilerimi tarif ediyorsun hesaptan anlamayan , iki lafı biraraya getiremiyen.kasetle gelmiş ,geldiği yöntemden başkasıylada gitmek istemeyen kılıçtaroglu ,,

Süleyman Sırrı Dinçer

İyiki varsınız Karahasanoğlu Ailesi Herkesin Bayramı mübarek olsun. AŞAĞIDAKİ LİTRELİK rumuzlu Arkadaşaa cevap SADAT açıklama yaptı ve Kılıçdaroğlu'na dava açacaklarını vurguladı.
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