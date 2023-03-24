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Siyaset Katranı kaynatsan da olmaz şeker… Kemal’in kefili Temel, hadi koş Eskişehir’e
Siyaset

Katranı kaynatsan da olmaz şeker… Kemal’in kefili Temel, hadi koş Eskişehir’e

Yeniakit Publisher
2023-03-24 14:29:00 -

CHP'ye kefil olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Eskişehir'de rezaleti hatırlattı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisinin CHP'ye kefil olduğunu söyledi, AK Parti kazanımlarının kaybedilmeyeceğini ileri sürdü. Özellikle başörtüsü konusunda CHP'nin gerçek yüzünü gizlemeye çalışan Karamollaoğlu büyük tepki çekerken, akıllara CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yönetiminde olduğu Özel Çağdaş Okulları'nda başörtülü için kaydı yaptırılmayan depremzede öğrenci geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Karamollaoğlu'na çağrı yapıldı.

Programda Karahasanoğlu şunları söyledi:

Sözlerinde samimilerse buyursunlar, Eskişehir'de Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yönetiminde olduğu Çağdaş Okulları'nda okul müdür, başörtülü olduğu için depremzede kızın kaydını yapmadı. Bu eskiden yaşanan bir şey değil, Mart 2023'te yaşanan bir olay. Sorumlusu, Eskişehir'de Özel Çağdaş Okulu. Yönetiminde CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var.

Öyle bir kale kurmuşlar ki oraya, bir tane başörtülü öğretmen veya öğrenci yok. Vicdansızlar, depremzede olarak gelen öğrenciye bile diyorlar ki, senin burada psikolojin bozulur, gelme.
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