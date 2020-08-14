  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Katolik rahipten BAE'ye tokat gibi sözler: Normalleşen zavallılar İsrail'in altında ezilenlerdir

Katolik Rahip Manuel Musellem, İsrail ile normalleşme anlaşması yapıp Filistin davasına sırtını dönen BAE'ye tokat gibi bir mesaj gönderdi. Musellem, "Normalleşen zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:13:00 -
Katolik rahipten BAE'ye tokat gibi sözler: Normalleşen zavallılar İsrail'in altında ezilenlerdir

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına çok sert tepki gösterdi.

Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetiyle tanınan Musellem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Tanrı'nın kentidir. Kimsenin onu terk etmemesi gerekir. Normalleşenlerin hepsi Kudüs'e yabancıdır." dedi.

Musellem, "Normalleşen zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir. Kudüs, düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük değildir" diyerek Filistin davasına sırtını dönen BAE'ye tepki gösterdi. 

Kudüs'ün Arapların, Müslümanların, Hristiyanların ve tüm özgür Filistinlilerin şehri olduğunu belirten Musellem, "Hiçkimse Kudüs'ü terk etmeyecek veya Kudüs'ün onurunu, şerefini, kutsallığını, güzelliğini, tarihini, kimliğini veya milli önemini görmezden gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" demişti.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı