Katolik rahipten BAE'ye tokat gibi sözler: Normalleşen zavallılar İsrail'in altında ezilenlerdir

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına çok sert tepki gösterdi.

Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetiyle tanınan Musellem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Tanrı'nın kentidir. Kimsenin onu terk etmemesi gerekir. Normalleşenlerin hepsi Kudüs'e yabancıdır." dedi.

Musellem, "Normalleşen zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir. Kudüs, düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük değildir" diyerek Filistin davasına sırtını dönen BAE'ye tepki gösterdi.

Kudüs'ün Arapların, Müslümanların, Hristiyanların ve tüm özgür Filistinlilerin şehri olduğunu belirten Musellem, "Hiçkimse Kudüs'ü terk etmeyecek veya Kudüs'ün onurunu, şerefini, kutsallığını, güzelliğini, tarihini, kimliğini veya milli önemini görmezden gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" demişti.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.