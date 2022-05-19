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Dünya Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar cezası
Dünya

Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar cezası

ABD'de Katolik psikoposluğu, cinsel istismar davası sebebiyle 121,5 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 05:24:00 -
Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar cezası

ABD'nin New Mexico eyaletinde yer alan Santa Fe Başpiskoposluğu, din adamlarının "kuvvetli delillere dayanan" çocuk istismarı davaları nedeniyle yargılanmıştı.

121,5 milyon dolar tazminat

Dava sonucu Başpiskoposluğun, 375 davacıya 121,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Skandal davanın, orta ve kuzey New Mexico bölgelerindeki kiliselere ve dini okullara atanan yaklaşık 74 rahibin yüzlerce çocuğa karşı işlediği cinsel istismar suçlarını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Tazminatı ödemekten kurtulamadı

Santa Fe Başpiskoposluğunun onlarca yıl öncesine uzanan istismar davalarından korunmak için 2018 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu tazminatı ödemekten kurtulamadığı kaydedildi.

Hayatta kalan mağdurlar ve davacılar için kurulan komitenin başkanı Charles Paez, anlaşmanın cinsel istismar iddialarının tarihiyle ilgili kamuya açık bir belge arşivi oluşturmak için Başpiskoposluk ile parasal olmayan bir anlaşmayı da içerdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre 1850'lerde kurulan Santa Fe Başpiskoposluğu'nun önceki yıllarda da cinsel istismar mağdurlarına 52 milyon dolar ödediğine değinildi.

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