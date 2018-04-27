Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başladı!
Yetkililer terörden temizlenen Kato Dağı feraşin bölgesinde petrol olabilme ihtimali üzerine harekete geçti.27 Nisan 2018 Cuma 12:29
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı'nda petrol olabilme ihtimali üzerine 100 araçlık ekip ilçeye geldi.
RAPOR HAZIRLANACAK
İlçeye gelen ekiplerin bölgede yapacakları çalışmaların ardından rapor hazırlayacakları ve bu raporlar doğrultusunda petrol bulunması halinde çalışmalara hız verileceği bildirildi.
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