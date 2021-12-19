Katmer poğaça tarifi, nasıl yapılır?

Kat kat Kare Poğaça yapmak isterseniz işte size kolay tarif...

Kare katmer poğaça nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım paket yaş maya(21 gr)

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Arasına sürmek için:

125 gr tereyağ veya margarin.

İçi için:

Peynir

Maydanoz

Pul biber.

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ.

Yapılışı

Ilık sütün içine şeker ve maya konarak biraz bekletilir. Daha sonra sıvı yağ, sirke, tuz ve un kontrollü olarak ele yapışmayan yumuşak hamur elde edilip yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakılır. Bu arada tereyağ eritilir. Peynirli iç hazırlanır. Mayalanan hamurdan dört büyük beze yapılır. Bezeler yufka şeklinde inceltilebildiği kadar açılır. Arasına eritilmiş tereyağ sürülür. Yanlarından ve uçlarından katlayıp 5 cm genişliğinde katlanır. 6-7 cm aralıklı kareler kesilir donması için buzdolabına konur. Diğer bezelerde aynı şekilde yapılır. Dolapta donan hamur karesi biraz açarak inceltilir, arasına peynir koyup zarf şeklinde kapatıp, kapatılan alt tarafa gelecek şekilde tepsiye dizilir. Üzerine sıvı yağla karışmış yumurta sarısı sürüp 180°fırında üzeei kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.