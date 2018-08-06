Katma değer sağlayacak

Emlak Bankası’nın 16 yıl sonra yeniden açılacak olması, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bankanın yeniden faaliyete geçmesiyle başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere Türk ekonomisinin kazançlı çıkacağı belirtiliyor.

İSABETLİ KARAR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Emlak Bankası’nın tekrar faaliyet göstermesinin, sektör açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Durbakayım, “Temennimiz bankanın sektörü rahatlatacak ve önünü açacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi. Mesela banka sektöre destek vermek için gayrimenkul fonu oluşturabilir” dedi. Durbakayım, “Erişilebilir konut üretimi için potansiyel arsa geliştirilmesi konusunda da sektöre destek verebilir. Bankanın yapabileceği bir önemli faaliyet ise konut üretici ile arsa sahibinin birlikte geliştirecekleri projelerde fizibilite hazırlayıp rapor sunması olacaktır” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendirdiklerini söyledi.

“TÜRKİYE’YE NİTELİKLİ KONUT KAZANDIRACAK”

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektörünün, dolayısıyla Türk ekonomisinin çok büyük kazanım elde edeceğini söyledi. Babacan, “Emlak Bankası’nın konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı olarak yeniden faaliyete geçmesi beklentilerimiz arasında yer alıyordu. Bu sayede çok sayıda nitelikli konutu Türkiye’ye kazandırarak hem sektördeki canlılığı diri tutmuş hem de ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmış olacağız” diye konuştu.

“SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK KAZANDIRACAK”

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise şunları söyledi: “TBMM lojmanları, TRT sitesi, TCMB binası, Milli Savunma Bakanlığı konutları gibi çok sayıda değerli kurumun yapılarının ülkemize kazandırılmasında öncü olan Emlak Bankası’nın yeniden işlerlik kazanması, hem sektörümüze hem de ekonomimize yeni bir soluk kazandıracak. Sektörümüzde elimizde olmayan nedenlerden ötürü zaman zaman durgunluk yaşanabiliyor. Bu noktada Emlak Bankasının devreye girmesi, sektörel canlılığın sürdürülmesi, ekonomiye sağladığımız katma değerin artırılması açısından çok önemli bir adım.”

İTHALATIN ÖNÜNÜ KESECEK

Emlak Bankası, ithalata karşı yerli üretimin artırılmasını sağlayacak faaliyetlere de destek olacak. Banka, ithal ikameci üretim hedefleyen şirketlere fabrikanın kurulum aşamasından başlayarak destek verecek. Banka sadece inşaat aşamasında değil ithal ikameci üretim yapacak olan projeye sermaye ortağı da olabilecek. Yani kurumun bizzat içinde ve yönetiminde de olabilecek.

Atıl araziler banka bünyesine alınarak sanayi arsaları geliştirilecek. Küçük sanayi siteleri de kuracak olan Emlak Bankası böylece aynı zamanda atıl arazilerin kullanıma açılmasını da sağlayacak.

ÖN PLANA ÇIKAN SEKTÖRLER

Türkiye’nin, endüstriyel olarak istenilen seviyeye çıkamamasından dolayı günümüzde yüzlerce teknoloji ve sanayi ürünü yurt dışından ithal ediliyor. Teknolojik ürünler arasında başı çekenler; cep telefonu, bilgisayar, tablet, kulaklık, kamera sistemleri, oyuncak, elektronik aletler gibi ürünler ön plana çıkıyor.

Kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve techizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar da öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.