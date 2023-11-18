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Dünya Katliamcı İsrail ordusu kayıp sayısını açıkladı
Dünya

Katliamcı İsrail ordusu kayıp sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 20:29:00 -
Katliamcı İsrail ordusu kayıp sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenledikleri insanlık dışı saldırıda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısını duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 6 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmalarda, 8 İsrail askerinin de yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 57'ye çıktı.

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