Katliam yapmıştı! İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından şok belge çıktı

Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından saldırı planı çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Dijital metaryayellerde gerçekleştirilen incelemelerde okulda saldırı yapan failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içereğine ulaşıldı" denildi.

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yapmıştı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarı incelemeye alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Dijital metaryayellerde gerçekleştirilen incelemelerde okulda saldırı yapan failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE "BU OKULDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" DEMİŞ

Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

hani terör eyle mi değil di

bu belge bunun bir terör eylemi oldğunu ispata yterde artar da. asıl aile sorgulanmalı. nasıl bir aile ki çocuk bu durmda. genelden çocuk ailenin dışa yansıyan aynası olarak bilinir.

İsmail özsoy

Eylemi laik batıcı yapıdan yetişmiş biri yapıyor Suçlanan yine Müslümanlar Kuransiz islamsiz dinsiz bir eğitim ve aile hayatından bu tipler yetişiyor Din düşmanlarina hatirlatilir
