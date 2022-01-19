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Dünya Katliam yapan Breivik’ten mahkemede Nazi selamı
Dünya

Katliam yapan Breivik’ten mahkemede Nazi selamı

Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden seri katil Anders Behring Breivik, bugün çıkarıldığı mahkemede yargıçlara Nazi selamı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 03:15:00 -
Katliam yapan Breivik’ten mahkemede Nazi selamı

Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik bugün mahkeme karşısına çıktı.

Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi. Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğu kağıtları kaldırdı.

Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik’te bu hakkını kullanmaya karar verdi” dedi.

Breivik, 2011'de Oslo’daki hükümet binasını bombalayarak 8 kişiyi öldürdükten sonra, İşçi Partisi’nin Utoya Adası’ndaki gençlik kampında çoğu çocuk 69 kişiyi katletmişti.

Toplum için tehdit olarak görülen Breivik 2011 yılında yaptığı katliamlar sonrasında, süresiz olarak uzatılabilen 21 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı.

Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.

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