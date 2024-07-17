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Gündem Katliam kınama dinlemiyor! Şehit sayısı yükseldi!
Gündem

Katliam kınama dinlemiyor! Şehit sayısı yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 16:47:00 -
Katliam kınama dinlemiyor! Şehit sayısı yükseldi!

İşgalci siyonistlerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda şehit olanların sayısı 38 bin 794'e, yaralıların sayısı 89 bin 364'e yükseldi.

İşgalci siyonistlerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda şehit olanların sayısı 38 bin 794'e, yaralıların sayısı 89 bin 364'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin 285. günde devam ettirdiği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 81 kişiyi şehit etti, 198 kişiyi de yaraladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 38 bin 794'e, yaralıların sayısının ise 89 bin 364'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.
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HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK

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