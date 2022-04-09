Katliam bölgesine gitti! 'Putin'in zalim yüzünü gördük'

Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Polonya'dan trenle önce Kiev'e geçti. Ardından da vahşetin yaşandığı Buça'ya.

Toplu mezarları görünce dehşete düşen Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Putin'in zalim yüzünü gördük. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.