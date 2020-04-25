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Ekonomi

Katkı payına kur ayarı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.

2020-04-25 10:58:00 -
Katkı payına kur ayarı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ilgili maddesine uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi. TL cinsinden yüzde 25 olan devlet katkı payında ise değişikliğe gidilmedi.

 

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