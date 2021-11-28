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Dünya Katiller yine saldırdı! Onlarca yaralı var
Dünya

Katiller yine saldırdı! Onlarca yaralı var

Terörist İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:59:00 -
Katiller yine saldırdı! Onlarca yaralı var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi.

Bu sırada, İsrail askerleri eşliğinde Yahudi yerleşimciler oturma eylemi düzenleyen Filistinlilere saldırdı. Atılan gazdan çok sayıda kişi etkilenirken, bazı Filistinliler de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Nablus güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konseyi Başkanı Yakub Uveys, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, bölgedeki iki okulun öğrencileri, aileleri ve belde sakinleri ile İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin karşı karşıya geldiğini aktarmıştı.

Uveys, İsrail askerlerinin plastik mermili müdahalesinde yaklaşık 20 kişinin yaralandığını, bunlardan 10'unun hastanede tedavi gördüğünü, birinin durumunun ise ağır olduğunu kaydetmişti.

Bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin sosyal medya üzerinden "buradaki iki okulu ele geçirmeyi amaçladıklarına" dair çok sayıda paylaşım yaptığına dikkati çeken Uveys, saldırıların da bu amaca hizmet ettiğini söylemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 450 bin kadar yerleşimci yaşıyor.

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