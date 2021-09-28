Katiller sürüsünden yine katliam: Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurdular
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına baskın düzenleyen işgal rejimi, Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal rejimi Beytüllahim kentindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.
işgal rejimi, baskın sırasında gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.
Beytüllahim'deki bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Filistinli çocuğun kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen işgal rejimi, çeşitli iddialarla Filistinlileri alıkoyuyor.
Öte yandan Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında Filistinlilere taşlarla saldırdığı, bazılarını yaraladığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği bildirildi.