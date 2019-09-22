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Katiller Meclis’e kadar sızdı

ABD’ye çıkarma yapan Erdoğan, PKK’ya elaman devşiren HDP’yi işaret ederek, “Bu terör örgütlerinin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlardır” dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 09:22
Katiller Meclis’e kadar sızdı

 Haber Merkezi 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’i ziyaret ettikten sonra Salı düzenlenecek BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gitti. Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan Teknofest İSTANBUL’da konuşan Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi.

Kandil’e ve piyonlarına açık mesaj

Diyarbakırlı annelerin eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bugün Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, ‘Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız’ diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil’e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerinin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar. Kimseyi aldatamazsınız, sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.

BM’de de anlatacağım

Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce Atatürk Havaliman’ında düzenlediği basın toplantısında ise BM 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’a gideceğini hatırlatarak, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünülüyorsa tüm devlet temsilcilerinin önünde bunu açıkça ifade edeceklerini dile getirdi.

FOX TV ve Bay Kemal yalancıdır

Tank Palet Fabrikasının satışıyla ilgili provokatif bir soru soran FOX TV muhabirine de tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: “FOX TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını değiştirmeniz lazım. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor.

Güneyimiz terörden arınacak

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde DEAŞ’ın yok olma noktasına geldiğini de belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdiyse uydurma bir örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Sayın Trump, Fırat’ın doğusundan Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yapmıştı. Ama bu gerçekleşti mi? Aylar oldu bu açıklama yapılalı ama uygulamaya gelince bu maalesef olmadı.” Erdoğan, Suriye’de güvenli bölge konusunda, “Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette” dedi. Başkan Erdoğan, ABD’den Patriot alımının da masadan kalkmış bir konu olmadığını söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 09:22
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Atatürk Havalimanı
  3. TEKNOFEST
  4. BM Genel Kurulu
  5. ABD
  6. Teknofest İSTANBUL
  7. Diyarbakırlı anneler
  8. BM 74. Genel Kurulu
  9. New York
  10. Tank Palet Fabrikası
  11. FOX TV
  12. DEAŞ
  13. Başkan Erdoğan
  14. Patriot

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