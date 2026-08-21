Katiller ittifakı: Silah ABD'den soykırım İsrail'den!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "söz konusu uçakların teslimatının, hava kuvvetlerinin çok cepheli savaşlarda ve uzak bölgelerdeki operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağı" ileri sürüldü.

İsrail ordusunun ABD'den teslim aldığı KC-46 tipi ikinci yakıt ikmal uçağının gelişi dolayısıyla dün İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde tören düzenlendi.

İsrail basınına göre, orduda "Gideon" olarak adlandırılan KC-46 uçakları, KC-130 Hercules ve Boeing 707’lerden oluşan mevcut eski yakıt ikmal uçakları filosunun yerini alacak.

Söz konusu teslimat ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse ediliyor.