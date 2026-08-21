  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zekeriya Say’dan CHP’ye bomba soru: İsrail sınırımızı vurdu, neden susuyorsunuz? Hilal Köylü’den Erdal Beşikçioğlu’na olay sözler: Güle güle Behzat Amir! Şimdi mi aklın başına geldi? Alihan Kuriş’in kardeşi İdris Naim Şahin’in arabasıyla kaçarken yakalandı KKTC’li vekil Öztürk’ten ‘federasyon’ isteyenlere tepki: KKTC, İsrail’in planlarına asla teslim olmayacak! Japonya’dan İslam Kültürüne Saygı Duruşu! Jaadugar Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece birden yükselecek! Turistik bölgelerde ve tramvayda hırsızlığa 32 gözaltı! İstanbul’da yankesicilik çetesine dev operasyon İki taraftar grubuna büyük operasyon! Suçlamalar ve ele geçirilenler inanılmaz Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki! Batı Yaka’yı Gazzeleştirmeye çalışıyorlar Cezaevinde fenalaşan İmran Han hastaneye kaldırıldı! Erdoğan serbest bırakılmasını istemişti
Dünya Katiller ittifakı: Silah ABD'den soykırım İsrail'den!
Dünya

Katiller ittifakı: Silah ABD'den soykırım İsrail'den!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katiller ittifakı: Silah ABD'den soykırım İsrail'den!

İsrail ordusu, ABD'den sipariş ettiği 6 Boeing KC-46 tipi havada yakıt ikmal uçağından ikincisini teslim aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "söz konusu uçakların teslimatının, hava kuvvetlerinin çok cepheli savaşlarda ve uzak bölgelerdeki operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağı" ileri sürüldü.

İsrail ordusunun ABD'den teslim aldığı KC-46 tipi ikinci yakıt ikmal uçağının gelişi dolayısıyla dün İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde tören düzenlendi.

İsrail basınına göre, orduda "Gideon" olarak adlandırılan KC-46 uçakları, KC-130 Hercules ve Boeing 707’lerden oluşan mevcut eski yakıt ikmal uçakları filosunun yerini alacak.

Söz konusu teslimat ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse ediliyor.

Zekeriya Say’dan CHP’ye bomba soru: İsrail sınırımızı vurdu, neden susuyorsunuz?
Zekeriya Say’dan CHP’ye bomba soru: İsrail sınırımızı vurdu, neden susuyorsunuz?

Gündem

Zekeriya Say’dan CHP’ye bomba soru: İsrail sınırımızı vurdu, neden susuyorsunuz?

Bahçeli’den İsrail’e sert mesaj: Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeç
Bahçeli’den İsrail’e sert mesaj: Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeç

Gündem

Bahçeli’den İsrail’e sert mesaj: Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeç

İsrail’in kuduzu, koltuk için Türkiye ile savaş peşinde! İsrail sonunu hazırlıyor
İsrail’in kuduzu, koltuk için Türkiye ile savaş peşinde! İsrail sonunu hazırlıyor

Dünya

İsrail’in kuduzu, koltuk için Türkiye ile savaş peşinde! İsrail sonunu hazırlıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23