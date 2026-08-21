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Gündem Operasyon öncesi yaşananlar ifşa oldu! Kuytul suç örgütünden veri hırsızlığı
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Operasyon öncesi yaşananlar ifşa oldu! Kuytul suç örgütünden veri hırsızlığı

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Operasyon öncesi yaşananlar ifşa oldu! Kuytul suç örgütünden veri hırsızlığı

“Alparslan Kuytul Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü’yle yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki örgütün idari binasında ilk gün arama gerçekleştirildi.

Kasaları sökmüşler

 

Aramalarda Kuytulcuların, bazı bilgisayar kasaları ile hard diskleri operasyon olduğunu anladıkları anda söküp adreslerden kaçırdığı tespit edildi. Yayınlanan görüntülerde bazı odalara şifreli kapı sistemiyle girildiği görüldü. Ayrıca bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı da görülürken hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, görüntülerde ekiplerin birden fazla odaya girdiği, bütün odalardaki bilgisayarın neredeyse hepsinin ekranı, klavyesi ve bütün ekipmanlarıyla hazır olmasına rağmen kasalarının içlerinin boş olması ise dikkat çekti.

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