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Spor
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Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında

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Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında

Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı 'Verin bana 1 ayda ligin yıldızı yapayım' dediği Cengiz Ünder BAE'ye gidiyor..

#1
Foto - Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında

Son olarak Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'le yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha gündemde. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder yeni takımına kısa süre içinde imza atabilir.

#2
Foto - Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bu hafta ayrılıklar peş peşe açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp aynı gün Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'le yollarını ayırmıştı.

#3
Foto - Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında

Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de sıradaki veda Cengiz Ünder'le yaşanabilir. UAEkick'te yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcu yeni takımına imza atmaya yakın.

#4
Foto - Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda'nın Cengiz Ünder'le sözleşme imzalaya hazırlandığı öne sürüldü. Deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'a geçirmiş ve kontratındaki opsiyonunun kullanılmamasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Cengiz Ünder kariyeri boyunca 389 maça çıkarken 73 gol ve 53 asist kaydetti. Fenerbahçe'yle sözleşmesi gelecek yıl bitecek 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Los Angeles FC, Marsilya, Roma, Leicester City, Başakşehir, Altınordu ve Bucaspor formalarını da giymişti.

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