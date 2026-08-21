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Dünya
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Kim der ki burası New York: Gören gözlerine inanamıyor!

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Kim der ki burası New York: Gören gözlerine inanamıyor!

ABD'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sokaklar sular altında kalırken, metro istasyonlarını su bastı.

#1
Foto - Kim der ki burası New York: Gören gözlerine inanamıyor!

ABD'nin New York kentini sağanak yağış vurdu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

#2
Foto - Kim der ki burası New York: Gören gözlerine inanamıyor!

rooklyn-Queens Otoyolu ve Queens Bulvarı her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Metro istasyonlarında ise su baskını meydana geldi.

#3
Foto - Kim der ki burası New York: Gören gözlerine inanamıyor!

Bazı metro seferleri durdurulurken, bazılarında aksamalar yaşandı.

#4
Foto - Kim der ki burası New York: Gören gözlerine inanamıyor!

Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'in bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

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