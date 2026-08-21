Zekeriya Say’dan CHP’ye bomba soru: İsrail sınırımızı vurdu, neden susuyorsunuz?

Gazeteci Zekeriya Say, kaleme aldığı yazısında İsrail’in bölgedeki saldırıları ile Türkiye’ye yönelik son hamlelerini değerlendirirken CHP yönetimine çok sert eleştiriler yöneltti.

Say, yazısının ilk bölümünde Türkiye’nin İsrail ve Siyonizm karşısındaki politikasını Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ele aldı. Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü dönemlerinin politikaları arasında belirgin bir ayrım bulunduğunu savunan Say, İnönü döneminde Türkiye'nin Yahudi göçüne ve daha sonra İsrail devletinin kurulmasına yaklaşımını mercek altına aldı.

Say: İsrail'i tanıyan ilk Müslüman devlet Türkiye oldu

Türkiye'nin 1949 yılında İsrail'i tanımasını hatırlatan Say, CHP'nin İsrail politikasının sonraki yıllarda da devam ettiğini savundu.

Gazze savaşı sırasında dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'a yönelik açıklamalarını da gündeme getiren Say, CHP çevresindeki bazı gazeteci ve yazarların İsrail-Filistin meselesindeki tutumlarını eleştirdi.

Yılmaz Özdil'in “Türkiye nasıl oldu da böylesine Yahudi düşmanı haline getirildi?” sözlerini hatırlatan Say, İsrail hükümetine yönelik tepki ile Yahudilere yönelik düşmanlığın birbirinden ayrılması gerektiği tartışmasını kendi siyasi değerlendirmeleri üzerinden ele aldı.

Netanyahu'nun Türkiye hamlesine dikkat çekti

Yazının en güncel bölümünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan Zekeriya Say, İsrail'in son dönemde Filistin'in yanı sıra bölgedeki farklı ülkelere yönelik askerî operasyonlarına dikkat çekti.

Say, özellikle 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu ed-Duhur Askerî Üssü'ne düzenlenen saldırıları Türkiye açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirdi.

Üssün Türkiye sınırına yakınlığına ve Türkiye'nin bölgede artan askerî etkinliğine işaret eden Say, saldırının Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi tehlikeli biçimde yükseltebilecek bir hamle olduğunu savundu.

“O Türkiye gitti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik geçmişteki uyarılarını hatırlatan Say, Türkiye'nin askerî ve siyasi kapasitesinin son 14 yılda önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

Erdoğan'ın 2012'de Netanyahu'ya söylediği:

“Hesabını iyi yap.”

sözlerini hatırlatan Say, bugünkü Türkiye'yi ise şu ifadelerle tarif etti:

“O Türkiye gitti, yerine bölgenin kaderini namlusuyla değiştiren bir Türkiye geldi.”

Say ayrıca Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalandığını belirttiği Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki güç dengelerini Türkiye lehine değiştirdiğini savundu.

Zekeriya Say'dan CHP'ye çok sert çıkış

Yazının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan hedef alan Say, CHP'nin İsrail'in Türkiye sınırına yakın noktadaki saldırısına yeterli tepki göstermediğini dile getirdi.

Özel'in daha önce söylediği “İsrail'den taraf olacak hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi bulamazlar” sözlerini hatırlatan Say, ardından şu eleştiriyi yöneltti:

“Özgür Özel ve avanesi, sınırımızın dibinde patlayan 8 bombanın üzerinden 4 gün geçtiği halde henüz İsrail'e yönelik tek bir kem söz edemedi…”

Zekeriya Say yazısını CHP yönetimine yönelik şu sert ifadeyle noktaladı:

“İnsan tarafını bu kadar da belli etmez yahu!..”