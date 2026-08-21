Hilal Köylü’den Erdal Beşikçioğlu’na olay sözler: Güle güle Behzat Amir! Şimdi mi aklın başına geldi?

Gazeteci Hilal Köylü, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalındaki yayınında Beşikçioğlu'nun siyasete ilişkin sözlerini değerlendiren Köylü, ünlü oyuncunun belediye başkanlığı konusunda pişmanlık yaşadığını söylediğini aktardı.

“Aklı başına şimdi mi gelmiş?”

Köylü, Beşikçioğlu'nun sözlerini şöyle aktardı:

“Erdal Beşikçioğlu ‘Siyasete girdiğim için pişmanım’ demiş. ‘Ben sanatçıyım. Belediye başkanlığı gibi, hele de siyasette bir konum sanatçılara göre değil’ demiş.”

Beşikçioğlu'nun aktif siyasetten ayrılmak istediğini de söylediğini belirten Köylü, buna sert bir yorumla karşılık verdi:

“Aktif siyaseti zaten bıraktı sayılır çoktan. Ama ‘Bu belediye başkanlığı bana göre değil’ demiş. Şimdi anlamış. Aklı başına şimdi mi gelmiş derseniz...”

Köylü uyuşturucu testini de gündeme getirdi

Hilal Köylü, değerlendirmesinde Beşikçioğlu hakkında kamuoyuna yansıyan uyuşturucu testi tartışmasını da gündeme taşıdı.

Köylü, Beşikçioğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek, Beşikçioğlu'na atfen “Ortamlarda bana ikram ediliyordu da ben kıramıyorum” şeklindeki ifadeyi aktardı.

Köylü ayrıca belediye başkan yardımcısının test sonucunun da pozitif çıktığını söyledi.

“Güle güle Behzat Amir”

Beşikçioğlu'nun sanatçı kimliğinden siyasete geçişini de eleştiren Hilal Köylü, değerlendirmesinin sonunda ünlü oyuncunun yıllarca canlandırdığı “Behzat Ç.” karakterine göndermede bulundu.

Köylü şu ifadeleri kullandı:

“Aktif siyaseti bırakıyormuş. Haydi bakalım, güle güle Behzat Amir diyelim. Olmadı, keşke hiç girmeseydi siyasete.”

Hilal Köylü'nün sözleri, Beşikçioğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi.