Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu
Edirne'de yüksek sıcaklık ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 4 metreküp/saniyeye düştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'de yüksek sıcaklık ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 4 metreküp/saniyeye düştü.
Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı.
Türkiye'de ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin en önemli noktalarından Edirne'de yüksek sıcaklık, nehir su seviyelerinin düşmesine neden oldu.
Sıcak hava ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuruma yaşandı.
Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre; nehirde haziran ayı başında 20 metreküp/saniye olan debi, 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı. Bir yandan nehre atılan çöpler de görünür oldu.
Ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin merkezi olan Edirne’de sulama suyu hayati önem taşıyor.
Eğer yağışlar gelmez veya su akışı normale dönmezse bölgedeki rekoltede ciddi düşüşler yaşanabilir.
Çiftçinin önümüzdeki haftalarda sulama konusunda daha büyük zorluklar yaşaması bekleniyor.
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