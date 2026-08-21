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Yeniakit Publisher
Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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DHA Giriş Tarihi:

Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Edirne'de yüksek sıcaklık ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 4 metreküp/saniyeye düştü.

#1
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı.

#2
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Türkiye'de ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin en önemli noktalarından Edirne'de yüksek sıcaklık, nehir su seviyelerinin düşmesine neden oldu.

#3
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Sıcak hava ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuruma yaşandı.

#4
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre; nehirde haziran ayı başında 20 metreküp/saniye olan debi, 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.

#5
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı. Bir yandan nehre atılan çöpler de görünür oldu.

#6
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin merkezi olan Edirne’de sulama suyu hayati önem taşıyor.

#7
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Eğer yağışlar gelmez veya su akışı normale dönmezse bölgedeki rekoltede ciddi düşüşler yaşanabilir.

#8
Foto - Kum adacıkları ortaya çıktı Kuraklık yetmedi Bulgar suyu kesti Tunca kurudu

Çiftçinin önümüzdeki haftalarda sulama konusunda daha büyük zorluklar yaşaması bekleniyor.

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