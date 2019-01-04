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Katilin ifadesi ortaya çıktı! Akademisyeni bakın neden öldürmüş

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i önce bıçaklayan ardından da silahla vurarak öldüren H.İ.H'nin ifadesi ortaya çıktı.

04 Ocak 2019 Cuma 10:36
Katilin ifadesi ortaya çıktı! Akademisyeni bakın neden öldürmüş

Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin bıçaklayıp, silahla vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel dün son yolculuğuna uğurlanırken katil zanlısı da yargıya sevkedildi.

Gözaltına alınan katil zanlısı Hasan İsmail H. tutuklanırken silahın sahibi olduğu belirlenen özel harekatçı babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Katil zanlısının verdiği ifade de ortaya çıktı, bakın cinayetin sebebi neymiş:

Hasan İsmail H.'nin verdiği ifade şu şekilde: -"2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandım. 2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım.

Beni tersliyordu

Ceren Damar Şenel danışmam hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum.

Kopya çekmem gerekiyordu

O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım.
Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi.

Eve gidip silahı aldım

Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum.

İntihar edecektim

Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum."

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:36
  1. Ankara
  2. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  3. Ceren Damar Şenel

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