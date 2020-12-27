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Siyaset Katilin annesi partiden çıktı! CHP’li vekilden Pınar’ın babasına telefon: Davadan vazgeç
Siyaset

Katilin annesi partiden çıktı! CHP’li vekilden Pınar’ın babasına telefon: Davadan vazgeç

Gazeteci Fatih Çekirge, Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li bir milletvekilinin telefon ettiğini ve davadan çekilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Ayrıca Metin Avcı'nın annesinin, CHP üyesi olduğu da belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:13:00 - 2020-12-27 08:24:53
Katilin annesi partiden çıktı! CHP’li vekilden Pınar’ın babasına telefon: Davadan vazgeç

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Aslında bu yazının başlığı “İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi” olacaktı.

Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...

Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...

Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.

İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...

Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.

Demiş ki:

- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Babanın cevabı:

- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?

Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum...

Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.

Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.

Bu konu mutlak açığa çıkmalı...

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...

Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..

Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...

Bunun devamını pazartesi yazacağım."

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