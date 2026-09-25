Katılımevim ve Birevim satıldı mı?

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri haline gelen Katılımevim ve Birevim'e ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle sözleşmesi devam eden müşteriler, şirketlerin geleceğine ve birikimlerinin akıbetine dair net bilgi almak istiyor. Katılımevim satıldı mı, Birevim satıldı mı, satış süreci hangi aşamada ve müşterileri nasıl etkileyecek? Tüm soruların yanıtı haberimizde.

EMLAK KATILIM KAP'A NE AÇIKLADI?

Tasarruf finansman sektöründe dikkatle izlenen süreçte yeni bir adım atıldı. Tamamı kamuya ait Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı devralmak için gerekli resmi başvuruları yaptığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı vermesinin ardından, Pusula Yatırım Holding'in hakim hissedarı olduğu Katılımevim ve Birevim'in geleceği de netleşmeye başladı.

Emlak Katılım'ın KAP'a gönderdiği bildirim, 17 Eylül 2026'da yapılan özel durum açıklamasının devamı niteliğinde. Bankanın açıklamasına göre taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devirleri için gerekli izin ve onay başvuruları üç kuruma yapıldı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK).

DEVİR İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Emlak Katılım, açıklamasında kesin bir tarih vermedi. Banka, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan onay çıkmasının ardından pay devirlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Sürecin takvimi, başvuruların SPK, BDDK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmesine bağlı olacak.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Gelişmelerin fitilini SPK'nın 7 şirkete ait 131 fonla ilgili verdiği tasfiye kararı ateşledi. Bu kararın ardından, Pusula Yatırım Holding'in kontrolündeki Katılımevim ve Birevim için devir süreci başlatıldı. Emlak Katılım'ın 17 Eylül'deki ilk açıklamasıyla gündeme gelen devir planı, bugünkü KAP bildirimiyle resmi başvuru aşamasına geçmiş oldu.

KATILIMEVİM VE BİREVİM MÜŞTERİLERİNİN PARALARI NE OLACAK?

Devrin gerçekleşmesi halinde şirketler kamu sermayeli Emlak Katılım'ın çatısı altına geçecek. Bu süreçte portföylerin ve yapının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Ancak Emlak Katılım'ın KAP açıklamasında müşterilerin mevcut sözleşmeleri, birikimleri ve ödeme planlarına ilişkin ayrıntılı bir bilgi yer almadı. Katılımevim ve Birevim müşterilerinin, yetkili kurumların ve şirketlerin resmi kanallardan yapacağı açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

İKTİSAT KATILIM BANKASI DA DEVİR SÜRECİNDE

Devir paketinde yalnızca tasarruf finansman şirketleri yok. İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin payları da aynı işlem kapsamında Emlak Katılım'a geçecek. Bankacılık tarafındaki devir için gerekli onay başvurusu BDDK'ya yapıldı.