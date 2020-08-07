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Ekonomi

Katılımda vakıf farkı

Vakıf kültürü ile faizsiz finans ilkelerini bir araya getirerek çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, sigortacılık faaliyetlerini de katılımcıların gönüllü katkı (teberru) ve karşılıklı yardımlaşma (teavün) esasları ile bir araya geldiği katılım sigortacılığı sistemine göre çalışan sigorta şirketlerinin acenteliğini yaparak sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:47:00 -
Katılımda vakıf farkı

Ev, araç, iş yeriniz, sağlık gibi önemli görülen alanları Vakıf Katılım aracılığı ile hızlı ve güvenilir bir şekilde koruma altına almak mümkün oluyor.

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade ediyor.

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