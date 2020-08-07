Katılım sigortacılığında tanıtım atağı

Mehmet Canıtatlı

Finans dünyasında yardımlaşma kültürünü temel alan katılım sigortacılığı (tekafül) sistemi devamlı büyüyor. Zira faizsiz sisteme itibar ediliyor, hayat ve hayatı dışı sigorta ürünleri ise talep görüyor.

Rağbet yoğun

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada tekafül modelinin başarıyla uygulandığına işaret etti. Benli, modelin beğenilip takdir topladığını da dile getirdi. 12 şirketin İslami sigorta ürünleriyle dikkat çektiğini belirten Benli, “Gidişat gayet iyi” dedi.

Sıkıntılar dikkate alınacak

Katılım sigortacılığının 2017’den bu yana yüzde 54 büyüdüğünü kaydeden Benli, “Sistem yapılandırılıyor, güçlendiriliyor. Mevzuat altyapısı hazırlandı. Şimdi de konvansiyoneldeki sıkıntılar göz önünde bulundurularak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni bir çalışma yapılacak” ifadelerini kullandı.

Riskleri dağıtacağız

Katılım sigortacılığının 4 milyar liralık prim üretimi olduğunun altını çizen Benli, şöyle konuştu: “Sektör hızlı ve iyi büyüyor. Bir yandan hayat ve hayat dışı branşlara teveccüh artıyor diğer yandan da şirketler ürünlerini çoğaltıyorlar. Tabii retekafül sorunu vardı. Şükür ki o sorun, pencere usulüyle aşılıyor. Yurt dışında da retekafül çözümlerimiz var. Sektör, söz konusu çözümleri arayıp buluyor. Bunları kendi üstümüzde tutmayıp yurt dışındaki İslami sigorta şirketlerine devredebileceğiz. Yani hem tekafül ürünlerini arttıracağız hem de riskleri dağıtacağız.”

İvme söz konusu

Sigortacılık sektörünün performansına da değinen Benli, şunları söyledi: “2020’nin ilk 6 ayında sağlık 3 milyon 832 bin poliçeyle ön plandaydı. Tamamlayıcı sağlık 1 milyon 190 bin 166 poliçeyle öne çıktı. Sigortalı sayısı sağlıkta 5 milyon 179 bin 408, tamamlayıcı sağlıkta ise 1 milyon 501 bin 425 olarak kayıtlara geçti. Bu alanlarda ivme var, çünkü düşük fiyatla geniş teminat veriliyor. Toplam katılımcı sayımız 1.5 milyona ulaştı. 64 binden buralara geldik. Hızlı bir büyüme mevzubahis. Onun dışında finansal sigortalara ilgi arttı. Tabii bunun üretime yansıması yok. Öbür taraftan yurt dışından gelecek turistlere Covid-19 teminatı veriyor ve anahtar görevi görüyoruz.”

Katılımcı adedi artıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 12 milyon katılımcısı bulunduğunu aktaran TSB Yönetim Kurulu Başkanı Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii Otomatik Katılım Sistemi’yle (OKS) ilave 9 milyon katılımcı geldi. BES’te gönüllü kısım birinci basamaktı. OKS ise bizim varmak istediğimiz yola giden ilk basamaktı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OKS’nin bir adım ötesi. Kıdem tazminatı tartışması devreye girdiğinde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gölgede kaldı. Ancak biz, sisteme hazırız. TES, BES’in üzerine gelecek. Nüfusumuz 2050’ye gelindiğinde yaşlanacak. Yaşam süremiz uzayacak. Bunu bilmeli ve BES’in imkânlarından yararlanmalıyız. Genç yaşta BES’e dahil olanların emeklik dönemlerinde rahat edeceklerini de bilmeliyiz.”