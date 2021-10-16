Katılım sağlık markalı ürünlere talep yoğun

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, önemli açıklamalarda bulundu. Sincek, inovatif ürünlerinin beğenildiğini vurguladı.

Teveccüh var

Art arda gelen müşteri taleplerinden duyduğu mutluluğu belirten Sincek, şu ifadeleri kullandı: “Katılım Sağlık markalı ürünlerimize de teveccüh var. Bunda pandemi gibi halkımıza güvenilir ürünü sunmamızın da payı büyük. Sağlık tarafında faizsiz olmanın yanında gereksinime odaklanan bir algoritmamızla öne çıkıyoruz. Donanımlı elemanlarımızla ve inovatif yaklaşımımızla da dikkat çekiyoruz. Müşterilerimize esnek seçenekleri çevik şekilde sunuyoruz. Bu yönümüzle takdir ediliyoruz.”



Gerek personel gerek teknoloji gerekse operasyon yatırımları yaptıklarını anımsatan Sincek, “Gelinen aşamada müşterilerimiz kendileri için uygun ürünü seçebiliyor, aldıkları hizmeti online takip edebiliyor” dedi.

Yatırımlar yapıldı

Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık ürünlerimizle beraber pek çok avantaj sunuyoruz. Bu avantajlar, ambulanstan doktora, check-uptan mamografi veya PSA testine, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Katılımcılarımız satın aldıkları sigorta ürününde mevcutsa 7/24 online doktor hizmetinden faydalanabiliyor. Eğer poliçesi dahilindeyse acil ambulans hizmetinden hem sigortalımız hem de aile üyeleri istifade edebiliyor. Acil durumlarda 7/24 doktorlu kara ambulansı hizmeti alan sigortalılarımızdan ek ücret istenmiyor. Yurt dışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar, acil durumlarda bu hizmetlerden faydalanabiliyor.”



“SGK’lı vatandaşlarımız, Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ya da Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık paketlerimizden birini tercih ederek anlaşmalı hastanelerden katılım payı ödemeden hizmet alabiliyor” diyen Sincek, “Yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerini isteyenler Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilir. Sadece yatarak tedavi olmayı tercih edenler ise Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücretlerini teminat altına alabilir” şeklinde konuştu.

Güzel başlangıç

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, BES’te 18 yaş altı kategorisinde iddialı olduklarına dikkat çekerek “Güzel de bir başlangıç yaptık” diye konuştu. Sincek, şunlara işaret etti: “BES’te yer alan binlerce çocuğun yüzde 10’unu sisteme biz eklemiş durumdayız. Bu gidişat memnuniyet verici. Devam eden ivmenin toplam fon büyüklüğüne katkısı da olumlu oluyor. 18 yaş altı kategorisinde fon büyüklüğünün önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Devlet katkısı da öyle. Böyle devam ederse BES’te toplam fon büyüklüğü 200 milyar liraya varır.”