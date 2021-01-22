Katılım Emeklilik 2020’nin lideri

Faizsizlik prensibiyle çalışan Katılım Emeklilik, 2020’yi de başarıyla tamamladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, pandemi döneminde iyi bir imtihan verdiklerini dile getirdi.



Her alana dokunduk



Sincek, “Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandemi sınavından alnımızın akıyla çıkmayı bildik” diye konuştu. Sincek, “Yüksek fon performansımızla BES’in cazibesini arttırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih etti. Öbür taraftan katılımcılarımıza yenileri eklendi. Gelinen aşamada hem sektörümüzün hem de ekonomimizin büyümesinde önemli rol oynuyoruz. Bu rolümüzle gurur duyuyoruz. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Getiri oranı yüksek



Sincek, şu bilgileri paylaştı: “Yüzde 34.5’lik getiriyle emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladık. Sektörün ortalama getirisi yüzde 23 idi. Bu durum, şirketimizin fonlarını tercih edenlerin yerinde bir adım attıklarını ortaya koyuyor. Katılımcılarımız, çok iyi bir hamle yaptı. Diğer yandan hisse fonumuz 2020’yi yüzde 109.31’lik getiriyle tamamladı. Ve tüm emeklilik fonlarını geride bıraktı.”



Teveccüh artıyor



Faizsiz fonlara olan ilginin sistemi yukarı taşıdığını belirten Sincek, sözlerine şöyle devam etti: “Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında bulunan tüm fonların içindeki faizsiz fonlarının payının yüzde 62.3 olduğu görülüyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiğini biliyoruz. Tabii 2020’de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki yüzde 13.70’ten yüzde 18.12’ye yükseldi. 2020’de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23, faizsiz fonlar ise yüzde 35 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor. Faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor.”



Göz doldurdu



Sincek, ayrıca şu açıklamalarda bulundu: “Katılım Emeklilik olarak yıllık üretim rakamlarımız da göz doldurdu. Katılım sigortacılığında 2020’de toplam 143 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat branşında 99 milyon liralık, sağlık sigortalarında 36 milyon liralık, ferdi kaza sigortalarında ise yaklaşık 8 milyon liralık prim üretimiyle öne çıktık. BES tarafında ise OKS dahil sözleşme sayımız da 750 bini aştı, fon büyüklüğümüz yaklaşık 3.8 milyar lira oldu.”

50 bin poliçe yöneteceğiz

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, Katılım Sağlık markasıyla sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine destek sağlayacaklarının altını çizdi. Sincek, şu ifadelerini kullandı: “Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmesine rağmen faizsiz sağlık kategorisinde iddialı bir büyüme gerçekleştirdik. Portföyüne 36 kurumsal müşteriyi katan Katılım Sağlık, planlanan yeni kurumların işlemlerinin tamamlanmasıyla çok yakında 50 binden fazla kurumsal sağlık poliçesini yönetecek. Katılım Sağlık olarak da ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkımızı ortaya koyduk. Grup Sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor. Diğer yandan salgın süreci alışkanlıklarımızın hiç beklenmedik şekilde bozulabileceğini gösterdi. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak bireysel emeklilik sistemi, hayat ve sağlık sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi ve sağlığımızı güvence altına almalıyız.”

