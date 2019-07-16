Katılım bankalarından ekonomiye güçlü destek

Öncelikli olarak faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden altı katılım bankası, refah ve kalkınmayı arttırmakta kararlı görünüyor. Reel ekonomiyi güçlendirmek için önemli adımlar atan söz konusu bankalar, yerli üreticilerin ve ihracatçıların likidite taleplerini karşılamak için seferber oldu.

Hükümetle uyumlu çalışıyoruz

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, TKBB 18. Olağan Genel Kurul Toplantısında yaptığı açıklamada yeni dönemde ekonomiye desteklerinin artacağını belirterek, Türkiye’ye katma değer sağlayan ihracat odaklı ve ithal ikamesi ürünlerin en önemli dayanağının katılım bankaları olacağını dile getirdi. Ekonomi yönetimiyle uyumlu çalıştıklarını da aktaran Özdemir, “Önceliğimiz ülke bilançosu oldu, olacak” dedi.

KOBİ’leri fonluyor

Katılım bankaları, KOBİ’lerin likiditeye erişmelerinde de önemli rol oynuyor. Şu aşamada bu bankaların KOBİ finansmanı içerisindeki payı yüzde 6’yı geçti. Finansman nakdi veya gayri nakdi olarak yapılıyor, katılım oranı ise sermayenin işletilmesinden elde edilecek kâr miktarına göre belirleniyor.

Yerli üretimin ve KOBİ’lerin ardında duran TKBB üyeleri 2019’un ilk çeyreğinde ortaya koydukları başarılı grafikle dikkat çekiyor. Öyle ki toplam aktifler Ocak-Şubat-Mart döneminde 2018 sonuna göre yüzde 10,8 artarak 229,2 milyar liraya, öz kaynakları yüzde 11,6 artarak 18,7 milyar liraya çıktı. Kullandırılan finansman ise 123,7 milyar liraya ulaştı. Nisan sonu itibariyle finansman hacmi 143,1 milyar liraya, toplanan fonlar 166,5 milyar liraya yükseldi.

Sukuk’ta rekor

Katılım bankaları, Sukuk (İslami bono) ihraçlarıyla da ön planda. Türkiye’de 2010-2018 döneminde yurt içinde 65,3 milyar liralık, yurt dışında ise 10,3 milyar dolarlık Sukuk ihracına imza atıldı. Yurt içindeki ihraçların 36 milyar liralık kısmını katılım bankaları, 29,3 milyar liralık kısmını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi. Yurt dışındaki ihraçların ise 6 milyar dolarını Hazine, 4,3 milyar dolarını da katılım bankaları yaptı.

Yol haritası hazır

Öte yandan; Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi çalışmasında yeni oyuncuların katılım bankacılığı sisteminin aktif büyüklüğünün 2025’te bankacılık sektöründe yüzde 15’lik paya ulaşması hedefleniyor. Bu hedefin tutturulması için ürün çeşitliliği ve gelişimi ile hizmet kalitesi artırılacak. Ayrıca İstanbul’un önemli bir finans merkezi olmasına da katkıda bulunulacak.